Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На катке «Зимнего Любинского» в Омске выступит известная фигуристка

Дарья Садкова уже выступала в Омске в рамках Гран-при чемпионата по фигурному катанию.

Источник: SuperOmsk.ru

6+

В четверг, 8 января 2026 года, в Омске готовятся с размахом отметить День фигурного катания. На «Зимнем Любинском» в этот день выступит известная фигуристка, член сборной России и команды Этери Тутберидзе Дарья Садкова. Спортсменка завоевала серебро чемпионата России по фигурному катанию на коньках, проходившего в Омске, и стала победительницей Гран-при омского этапа.

Ожидается, что Дарья Садкова выступит на главной площадке праздника — катке «Вектор» на «Зимнем Любинском». Здесь с 18:00 до 20:00 пройдут бесплатные катания, показательные выступления и мастер-классы.

Как отметили в региональном Минспорте, кроме выступления в центре города, фигуристка проведет мастер-классы для профессиональных спортсменов и любителей. Программа с ней будет организована в ледовом дворце спорта им. Вячеслава Фетисова (ул. 8-я Восточная, 22).

Кроме того, праздничная программа в рамках Дня фигурного катания запланирована на катке у СКК им. Блинова и в парке «Вокруг света».

Также для омичей организуют бесплатные сеансы катания с 15:00 до 17:00 в районах области и на открытых катках Омска: у ФОКа «Авангард», спорткомплексов «Юность» и «Красная звезда», ледовых дворцов имени Киселева и Фетисова. А в ледовом дворце им. Шастина пройдут показательные выступления и мастер-классы.