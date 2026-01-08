На катке «Зимнего Любинского» в Омске выступит известная фигуристка

6+
В четверг, 8 января 2026 года, в Омске готовятся с размахом отметить День фигурного катания. На «Зимнем Любинском» в этот день выступит известная фигуристка, член сборной России и команды Этери Тутберидзе Дарья Садкова. Спортсменка завоевала серебро чемпионата России по фигурному катанию на коньках, проходившего в Омске, и стала победительницей Гран-при омского этапа.
Ожидается, что Дарья Садкова выступит на главной площадке праздника — катке «Вектор» на «Зимнем Любинском». Здесь с 18:00 до 20:00 пройдут бесплатные катания, показательные выступления и мастер-классы.
Как отметили в региональном Минспорте, кроме выступления в центре города, фигуристка проведет мастер-классы для профессиональных спортсменов и любителей. Программа с ней будет организована в ледовом дворце спорта им. Вячеслава Фетисова (ул. 8-я Восточная, 22).
Кроме того, праздничная программа в рамках Дня фигурного катания запланирована на катке у СКК им. Блинова и в парке «Вокруг света».
Также для омичей организуют бесплатные сеансы катания с 15:00 до 17:00 в районах области и на открытых катках Омска: у ФОКа «Авангард», спорткомплексов «Юность» и «Красная звезда», ледовых дворцов имени Киселева и Фетисова. А в ледовом дворце им. Шастина пройдут показательные выступления и мастер-классы.