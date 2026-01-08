На катке «Зимнего Любинского» в Омске выступит известная фигуристка

В четверг, 8 января 2026 года, в Омске готовятся с размахом отметить День фигурного катания. На «Зимнем Любинском» в этот день выступит известная фигуристка, член сборной России и команды Этери Тутберидзе Дарья Садкова. Спортсменка завоевала серебро чемпионата России по фигурному катанию на коньках, проходившего в Омске, и стала победительницей Гран-при омского этапа.