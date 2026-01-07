Названы причины крушения вертолета в Пермском крае

Срочная новость.
К крушению частного вертолета в Пермском крае могла привести техническая неисправность. Об этом сообщили в транспортном Следкоме по УрФО. Также ведомство не исключает ошибку пилота при управлении летательным средством.
К крушению частного вертолета в Пермском крае могла привести техническая неисправность. Об этом сообщили в транспортном Следкоме по УрФО. Также ведомство не исключает ошибку пилота при управлении летательным средством.
Срочная новость.
К крушению частного вертолета в Пермском крае могла привести техническая неисправность. Об этом сообщили в транспортном Следкоме по УрФО. Также ведомство не исключает ошибку пилота при управлении летательным средством.