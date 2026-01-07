Ричмонд
Названы причины крушения вертолета в Пермском крае

К крушению частного вертолета в Пермском крае могла привести техническая неисправность. Об этом сообщили в транспортном Следкоме по УрФО. Также ведомство не исключает ошибку пилота при управлении летательным средством.

