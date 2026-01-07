Трамп заявил, что без него Россия бы давно получила всю Украину

«Помните, для всех этих ярых фанатов НАТО, они отдавали 2% ВВП, и большинство из них не платили по счетам, пока не появился я. По глупости, за них платили США! Я, со всем уважением, довел их до 5% ВВП, и они их платят. Все говорили, что это невозможно, но это возможно, потому что, помимо всего прочего, все они мои друзья. Без моего участия Россия сейчас получила бы всю Украину», — вещает Трамп.