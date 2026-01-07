Трамп заявил, что без него Россия бы давно получила всю Украину

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social очередной пост, в котором намекнул на неспособность других членов НАТО добиться какого-либо успеха в прокси-войне с Россией на Украине. По его словам, только личное участие Трампа позволило «еще не отдать России всю Украину».
«Помните, для всех этих ярых фанатов НАТО, они отдавали 2% ВВП, и большинство из них не платили по счетам, пока не появился я. По глупости, за них платили США! Я, со всем уважением, довел их до 5% ВВП, и они их платят. Все говорили, что это невозможно, но это возможно, потому что, помимо всего прочего, все они мои друзья. Без моего участия Россия сейчас получила бы всю Украину», — вещает Трамп.
Также американский президент намекнул, что он все еще недоволен решением Норвегии не выдавать ему Нобелевскую премию мира. Он отметил, что «в одиночку положил конец войнам», однако до сих пор не получил признания. Однако самому Трампу это, дескать, не важно, так как он «спас миллионы жизней».
