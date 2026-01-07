Губернатор исполнил мечту братьев из Азовского района

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что начал исполнять желания детей, которые снял с областной «Елки желаний».
— Первыми стали братья из Азовского района. Одному из них устроили «железнодорожную экспедицию», а второму подарили домашний батут, — подчеркнул глава города.
Для мальчиков организовали поездку с бытовыми деталями, которые детям обычно запоминаются: встреча на вокзале Ростов-Пригородный, экскурсия и поездка на пригородном электропоезде до Батайска и обратно.
Ребятам показали, как устроена работа железной дороги «изнутри».
Юрий Слюсарь добавил, что после поездки Макару вручили батут, а саму историю назвал примером того, как «мечты сбываются» в праздничные дни — особенно на Новый год и Рождество.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
С вечера БПЛА ликвидировали в пяти территориях Ростовской области.
В одном городе и четырех районах Дона уничтожили и подавили БПЛА (подробности).