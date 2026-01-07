Ричмонд
Губернатор исполнил мечту братьев из Азовского района

Юрий Слюсарь исполнил мечту двух братьев из Азовского района.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что начал исполнять желания детей, которые снял с областной «Елки желаний».

— Первыми стали братья из Азовского района. Одному из них устроили «железнодорожную экспедицию», а второму подарили домашний батут, — подчеркнул глава города.

Для мальчиков организовали поездку с бытовыми деталями, которые детям обычно запоминаются: встреча на вокзале Ростов-Пригородный, экскурсия и поездка на пригородном электропоезде до Батайска и обратно.

Ребятам показали, как устроена работа железной дороги «изнутри».

Юрий Слюсарь добавил, что после поездки Макару вручили батут, а саму историю назвал примером того, как «мечты сбываются» в праздничные дни — особенно на Новый год и Рождество.

