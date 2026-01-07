Российский турист позвал бывшую жену замуж и впал в кому в Таиланде

Теперь семья не может вывезти его в Россию. Екатерина потратила на лечение все сбережения — 3 миллиона рублей, но этих денег недостаточно для медицинской эвакуации. Помехой стали и местные ограничения: из Таиланда нельзя продать автомобиль или взять онлайн-кредит для сбора необходимой суммы.