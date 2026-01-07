Российский турист позвал бывшую жену замуж и впал в кому в Таиланде

Российский турист в Таиланде впал в кому после того, как сделал предложение руки и сердца своей бывшей жене. Об этом сообщает Mash.
Спасатель МЧС Дмитрий К. из Магадана перед Новым годом предложил бывшей жене Екатерине начать всё сначала и отдохнуть на Пхукете. Женщина согласилась.
На острове мужчина встал на колено, сделал предложение, и как только она сказала «да», потерял сознание. На место вызвали скорую. В больнице у него диагностировали опухоль мозга, провели срочную операцию и ввели в искусственную кому.
Теперь семья не может вывезти его в Россию. Екатерина потратила на лечение все сбережения — 3 миллиона рублей, но этих денег недостаточно для медицинской эвакуации. Помехой стали и местные ограничения: из Таиланда нельзя продать автомобиль или взять онлайн-кредит для сбора необходимой суммы.