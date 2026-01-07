«Был надежным соратником и вдохновляющим наставником»: стало известно о смерти экс-замминистра экономического развития Башкирии

Вадим Утяшев родился 22 сентября 1978 года. После окончания Московского государственного университета коммерции он посвятил свою карьеру развитию предпринимательства в Башкирии. Чиновник прошел путь от ведущего специалиста до заместителя министра экономического развития, а также возглавлял Агентство по развитию малого и среднего бизнеса.