Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Был надежным соратником и вдохновляющим наставником»: стало известно о смерти экс-замминистра экономического развития Башкирии

Умер бывший замминистра экономического развития Башкирии Вадим Утяшев.

Источник: Комсомольская правда

В возрасте 47 лет скончался бывший заместитель министра экономического развития Башкирии Вадим Утяшев. Об этом сообщило региональное министерство предпринимательства и туризма.

Вадим Утяшев родился 22 сентября 1978 года. После окончания Московского государственного университета коммерции он посвятил свою карьеру развитию предпринимательства в Башкирии. Чиновник прошел путь от ведущего специалиста до заместителя министра экономического развития, а также возглавлял Агентство по развитию малого и среднего бизнеса.

— Вадим Ирикович внес большой вклад в становление системы поддержки бизнеса в регионе. Его профессионализм, энергия и стратегическое мышление помогли тысячам предпринимателей. Для коллег он всегда был надежным соратником и вдохновляющим наставником, — передали в Минтуризма республики.

Церемония прощания с Утяшевым состоится 8 января в 13:30 в селе Зубово Уфимского района по улице Рублевская, 55.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.