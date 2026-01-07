«Был надежным соратником и вдохновляющим наставником»: стало известно о смерти экс-замминистра экономического развития Башкирии

В возрасте 47 лет скончался бывший заместитель министра экономического развития Башкирии Вадим Утяшев. Об этом сообщило региональное министерство предпринимательства и туризма.
Вадим Утяшев родился 22 сентября 1978 года. После окончания Московского государственного университета коммерции он посвятил свою карьеру развитию предпринимательства в Башкирии. Чиновник прошел путь от ведущего специалиста до заместителя министра экономического развития, а также возглавлял Агентство по развитию малого и среднего бизнеса.
— Вадим Ирикович внес большой вклад в становление системы поддержки бизнеса в регионе. Его профессионализм, энергия и стратегическое мышление помогли тысячам предпринимателей. Для коллег он всегда был надежным соратником и вдохновляющим наставником, — передали в Минтуризма республики.
Церемония прощания с Утяшевым состоится 8 января в 13:30 в селе Зубово Уфимского района по улице Рублевская, 55.
