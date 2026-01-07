Украинцы массово ищут в Сети поздравления к Рождеству на русском языке

Украинцы в Сети массово искали поздравления к Рождеству на русском языке. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«Пользователи из Украины сегодня активно искали поздравления с Рождеством в поисковиках, судя по данным сервиса Google Trends. Три русскоязычных запроса на эту тему попали в ТОП-10 за текущие сутки», — следует из материала.
Газета уточнила, что 7 января украинские граждане чаще всего искали в Интернете такие фразы, как «С Рождеством Христовым», «С Рождеством» и «Открытки с Рождеством Христовым».
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский высказался о переносе даты празднования Рождества на Украине. Он заявил, что власти страны теперь отмечают этот праздник 25 декабря. Однако православные украинцы все же будут придерживаться старых традиций поздравлять друг друга 7 января. По словам Мединского, таким образом киевский режим только еще больше отделяет себя от народа.