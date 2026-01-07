Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский высказался о переносе даты празднования Рождества на Украине. Он заявил, что власти страны теперь отмечают этот праздник 25 декабря. Однако православные украинцы все же будут придерживаться старых традиций поздравлять друг друга 7 января. По словам Мединского, таким образом киевский режим только еще больше отделяет себя от народа.