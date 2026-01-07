Тонировку в Ростовской области возьмут под особый контроль с 9 января

В Ростовской области с 9 января планируют усилить контроль за тонировкой автомобилей. Это связано с федеральными поправками в КоАП, которые президент подписал в конце декабря.
Ранее в статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ была ссылка на технический регламент. Теперь в ней прямо указаны «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации». Это позволяет инспектору ссылаться на понятный и действующий документ, который регулирует эксплуатацию транспортных средств на дорогах России.
Ранее в Ростовской области в Госавтоинспекции сообщали о росте числа нарушений на дорогах и призывали водителей соблюдать ПДД.
В 2025 году, по данным ведомтсва, из за нетрезвых водителей в регионе погибли 73 человека, зарегистрировано 175 ДТП с участием пьяных водителей.
