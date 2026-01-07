Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тонировку в Ростовской области возьмут под особый контроль с 9 января

С 9 января на Дону усилят проверки тонировки на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 9 января планируют усилить контроль за тонировкой автомобилей. Это связано с федеральными поправками в КоАП, которые президент подписал в конце декабря.

Ранее в статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ была ссылка на технический регламент. Теперь в ней прямо указаны «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации». Это позволяет инспектору ссылаться на понятный и действующий документ, который регулирует эксплуатацию транспортных средств на дорогах России.

Ранее в Ростовской области в Госавтоинспекции сообщали о росте числа нарушений на дорогах и призывали водителей соблюдать ПДД.

В 2025 году, по данным ведомтсва, из за нетрезвых водителей в регионе погибли 73 человека, зарегистрировано 175 ДТП с участием пьяных водителей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

С вечера БПЛА ликвидировали в пяти территориях Ростовской области.

В одном городе и четырех районах Дона уничтожили и подавили БПЛА (подробности).

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше