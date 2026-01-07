Кадыров поздравил православных христиан России с Рождеством

Глава Чечни Рамзан Кадыров в день Рождества Христова обратился со словами поздравления к православным христианам.
«Поздравляю православных христиан России с одним из главных праздников: Рождеством Христовым!» — написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что этот светлый праздник наполняет сердца православных надеждой, теплом и верой в торжество добра, а также напоминает о вечных ценностях.
По словам Кадырова, духовные ориентиры всегда укрепляли российское общество и помогали гражданам сохранять единство многонациональной и многоконфессиональной страны.
Он подчеркнул, что сегодня в России есть все условия для свободного вероисповедания.
Глава Чечни также отметил, что об общности духовных ценностей и взаимоуважении между верующими свидетельствует и то, что «для всех мусульман Иисус — Пророк Иса (алейхи салям!) — занимает особое, почитаемое место».
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин посетил рождественское богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье, вместе с ним на службе присутствовали военнослужащие ВС РФ с семьями.