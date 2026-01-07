Ричмонд
Кадыров поздравил православных христиан России с Рождеством

В РФ есть все условия для свободного исповедания веры, заявил глава Чечни.

Источник: Аргументы и факты

Глава Чечни Рамзан Кадыров в день Рождества Христова обратился со словами поздравления к православным христианам.

«Поздравляю православных христиан России с одним из главных праздников: Рождеством Христовым!» — написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что этот светлый праздник наполняет сердца православных надеждой, теплом и верой в торжество добра, а также напоминает о вечных ценностях.

По словам Кадырова, духовные ориентиры всегда укрепляли российское общество и помогали гражданам сохранять единство многонациональной и многоконфессиональной страны.

Он подчеркнул, что сегодня в России есть все условия для свободного вероисповедания.

Глава Чечни также отметил, что об общности духовных ценностей и взаимоуважении между верующими свидетельствует и то, что «для всех мусульман Иисус — Пророк Иса (алейхи салям!) — занимает особое, почитаемое место».

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин посетил рождественское богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье, вместе с ним на службе присутствовали военнослужащие ВС РФ с семьями.

