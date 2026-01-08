Врач: сколько конфет можно есть детям

Детям можно съедать не более трех конфет в день, лучше всего не позволять им есть сладости ежедневно, сообщает РИА Новости со ссылкой на ассистента кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского Университета Заура Хатшукова.
Новогодние праздники невозможно представить без сладких подарков для детей. Многие ребятишки могут за раз съесть целый пакет шоколадок и батончиков, даже если потом будет плохо.
Конфеты содержат большое количество углеводов и жиров. Из-за злоупотребления сладким у ребенка может заболеть живот, возникнуть тошнота, запор, а в некоторых случаях — рвота.
«Дети трех-шести лет: одна конфета или одна маленькая печенька в день. Лучше после основного приема пищи, а не между ними. После сладкого желательно прополоскать рот водой. Дети семи-десяти лет: одна-две небольших конфеты в день. Важно не превращать это в систему. Дети старше десяти лет: не более двух-трех конфет в день. Но здесь важнее уже не количество, а формирование у подростка осознанного выбора и понимания последствий» — предупредил врач.
Он добавил, что эти цифры — абсолютный максимум для здорового ребенка, а не ежедневная норма. Детям лучше давать конфеты не каждый день, а два-три раза в неделю.
«Это не касается детей до трех лет. Им промышленные конфеты не рекомендованы вообще. Источник сладкого вкуса — это фрукты, ягоды, иногда домашнее варенье или пастила в минимальных количествах», — отметил Хатшуков.
Ни в коем случае нельзя есть сладкое на голодный желудок — это огромная нагрузка на поджелудочную железу. Большая доза сладкого вызывает резкий скачок инсулина, что вредно даже для взрослого. Кроме того, перебор со сладостями может спровоцировать аллергические реакции — кожный зуд или высыпания.
Специалист также рекомендует есть сладкое лучше после завтрака или обеда, а вот за ужином воздержаться от десертов.