Калечили и убивали: самые громкие лекарственные трагедии в мире

Однако вскоре в компанию стали поступать жалобы на побочные эффекты: нарушение чувствительности и подвижности. Тогда было принято решение продавать препарат только по рецепту, но на популярности это не сказалось. Компания игнорировала и даже пыталась скрыть побочные эффекты, продолжая наращивать продажи, выходя на новые рынки. Лекарство пытались продвигать и в США, но национальное управление по контролю качества продуктов и лекарств (Food and Drug Administration, FDA) разрешения не выдало, так как дистрибьютор знал о возможных негативных последствиях приема, но не упомянул об этом в отчете.