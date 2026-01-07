Калечили и убивали: самые громкие лекарственные трагедии в мире

Прогресс в медицине и новые лекарства не всегда оборачиваются благом для людей. Отсутствие знаний, жажда наживы, особенности времени и обыкновенная человеческая невнимательность или некомпетентность нередко приводили к тому, что вместо сохранения здоровья и исцеления людей те или иные препараты становились причиной смертей, болезней или тяжелых увечий. Громкие скандалы и трагедии, связанные с фармацевтическими компаниями, — в материале «Вечерней Москвы».
«Талидомид».
Пожалуй, главный фармацевтический скандал XX века, а, скорее, даже трагедия, связан с препаратом «Талидомид». В середине пятидесятых годов прошлого века немецкие врачи из компании Chemie Grünenthal искали новый способ получения антибиотиков. В результате экспериментов появился препарат, который называли «Талидомидом». Вещество успокаивало и способствовало хорошему сну, а испытания на животных показали, что его передозировка не может привести к смерти.
Хорошее седативное средство понравилось многим врачам. Отсутствие смертельной дозы только способствовало распространению. Препарат начали выпускать разные компании в ФРГ и Великобритании, со временем стали появляться другие лекарства с его добавлением. Вдобавок ради рекламы «Талидомид» стали называть лучшим расслабляющими лекарством для беременных и кормящих матерей. В конце 50-х лекарства на основе «Талидомида» в Европе были вторыми по продажам после аспирина.
Однако вскоре в компанию стали поступать жалобы на побочные эффекты: нарушение чувствительности и подвижности. Тогда было принято решение продавать препарат только по рецепту, но на популярности это не сказалось. Компания игнорировала и даже пыталась скрыть побочные эффекты, продолжая наращивать продажи, выходя на новые рынки. Лекарство пытались продвигать и в США, но национальное управление по контролю качества продуктов и лекарств (Food and Drug Administration, FDA) разрешения не выдало, так как дистрибьютор знал о возможных негативных последствиях приема, но не упомянул об этом в отчете.
В 1956 году супруга одного из работников Chemie Grünenthal родила дочь с серьезным дефектом: у девочки не было ушей. Сотрудник фармацевтической компании во время беременности давал супруге «Талидомид», который тогда еще не получил всех нужных разрешений. Связи между лекарством и дефектом не установили, так как подобные отклонения встречались и без приема препарата.
Однако число младенцев с серьезными дефектами после начала продаж лекарства стало расти. Первыми тревогу забили немецкие педиатры, а затем и другие врачи. Постепенно выяснилось, что все женщины, родившие детей с отклонениями, принимали «Талидомид». Успокаивающее лекарство влияло на развитие плода, мешало формированию сосудов, что приводило к серьезным проблемам с мозгом, руками и ногами новорожденных. Не менее 10 тысяч детей по всему миру родились с дефектами из-за препарата. Выжила только половина из них. Почти 40 тысяч человек получили расстройства периферического нерва.
Препарат запретили в 1962 году. В Германии, Великобритании, Японии и некоторых других странах пострадавшим семьям выплачивали компенсации и оказывали иную поддержку детям-инвалидам. Во многих странах были пересмотрены нормы и правила сертификации и контроля лекарств.
Сегодня «Талидомид» снова присутствует на рынке. Он показал себя как хорошее средство лечения проказы, но используется с серьезными ограничениями и не рекомендуется для применения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
«Фен-Фен».
После Второй мировой войны в США почти 30 лет лучшим средством для похудения считался амфетамин. Такую его особенность открыли военные медики, которые заметили, что принимавшие вещество для повышения выносливости солдаты теряют аппетит. Лишь в середине 70-х врачи наконец-то выяснили, какой вред наносит вещество, и препараты на его основе изъяли из продажи. В поисках альтернативы американские фармацевты создали другое лекарство на основе фенфлурамина и фентермина. Оно получило название «Фен-Фен» (Fen-Phen — по началу английских названий активных веществ) и быстро завоевало популярность на рынке.
Производитель лекарства — American Home Products — знал о его побочных эффектах: о проблемах с сердцем, приводящих к порокам сердечной мышцы и сильному повышению давления в малом круге кровообращения. Препарат не был одобрен Управлением по контролю качества продуктов и лекарств США, и производители честно писали об этом на упаковках «Фен-Фена» и других лекарств на его основе. Но это не останавливало людей от покупки.
Множественные побочные эффекты тем не менее становилось все сложнее игнорировать. В 1997 году управление провело несколько исследований и запретило препараты на основе фенфлурамина. American Home Products обязан был заплатить почти четыре миллиарда долларов в качестве компенсации пострадавшим.
В России вещество запрещено с 2006 года и считается наркотиком.
«Сульфаниламида эликсир».
В начале XX века в результате экспериментов с красителями было открыто вещество сульфаниламид. Препарат эффективно боролся с бактериями и имел преимущество перед антибиотиками, так как атаковал только вредные микроорганизмы, не убивая полезные для человека бактерии. Однако вещество не растворялось в воде и имело горький привкус, а потому не могло широко использоваться в педиатрии, где крайне важно было иметь безвредную альтернативу антибиотикам.
Исследования и эксперименты с препаратом велись в 30-х годах, фармацевты пытались устранить горечь. В 1937-м компания SE Massengill добилась нужного эффекта. Главный химик предприятия Гарольд Уоткинс смешал вещество с вкусовой малиновой добавкой и добился растворения порошка в двуэтиленовом спирте, также известном как диэтиленгликоль (или ДЭГ). Полученное лекарство назвали «Сульфаниламида эликсир» и выпустили на рынок.
Проблема заключалась в том, что ДЭГ — это яд, который поражает печень и почки. Однако о таких свойствах диэтиленгликоля в то время почти никто не знал. Действовавшее законодательство плохо регулировало производство и не требовало множества проверок. «Сульфаниламида эликсир» не испытывали на животных.
После начала продаж от приема лекарства погиб ребенок. Его мать написала письмо президенту США Франклину Рузвельту. Началось разбирательство. При этом количество пострадавших росло. В общей сложности «лекарство» убило 107 человек. Гарольд Уоткинс еще до конца слушаний совершил самоубийство. Препарат был запрещен, а касающиеся лекарств нормы и правила — пересмотрены. Принятые после трагедии акты до сих пор лежат в основе соответствующего законодательства США.
Сульфаниламиды тем не менее на рынке остались, так как доказали эффективность и продолжали использоваться в прошедших нужные проверки лекарствах. На сохранение продукта в фармацевтике повлиял тот факт, что лекарство на его основе помогло вылечиться племяннику Рузвельта.
«Витурид».
Препарат с названием «Витурид» появился в начале 90-х годов в Республике Карелия. Его создала Тамара Воробьева, по ее же словам, «на основе народных средств». «Витурид» представлял собою смесь, содержащую ртуть, белое вино и некоторые другие компоненты. Лекарство рекламировали как сильнейшее средство против множества заболеваний, включая рак, пороки сердца и герпес. Препарат производила и распространяла компания «Витурид плюс», руководил который сын Воробьевой Евгений.
Велись начальные испытания состава, на Украине даже проводились испытания на людях, показавшие, что препарат не только не работает, но даже ухудшает состояние человека. В России одобрения от нужных инстанций производитель не получил. Минздрав отказался включать «Витурид» в госреестр в 1998 году, разрешение на его производство не получала ни одна компания. Однако препарат тем не менее активно рекламировался и распространялся в Карелии и в некоторых других регионах медицинским центром «Меркуриус» и его филиалами.
После сообщений о продолжающихся продажах вещества Минздрав РФ привлек к делу Генпрокуратуру. Распространявшие препарат сотрудники вины не признавали и настаивали, что продавали лекарство, «обладающее удивительными целебными свойствами». После расследования и суда «Витурид» был запрещен. Евгений Воробьев некоторое время скрывался, но был найден на Украине в 2007 году. Однако уголовной ответственности избежал, так как был признан невменяемым. Всего, по данным следствия, за время работы медцентр продал курсы «лекарства» более чем полутора тысячам тяжело больных людей.
Сегодня продажа средства незаконна. Росздравнадзор рекомендует при обнаружении «Витурида» информировать правоохранительные органы.
Factor VIII.
Синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД) в начале 80-х годов прошлого века был еще плохо изучен. Ученые не обнаружили вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и считали болезнь характерной для четырех групп. Потому СПИД иногда называли «синдромом четырех “Г”: гомосексуалистов; людей, употребляющих героин; жителей Гаити; больных гемофилией. Однако если для первых трех категорий характерно взаимодействие друг с другом, то больные гемофилией с другими зараженными не контактировали. Потому распространение заболевания среди них невозможно было объяснить.
Научные изыскания позволили найти источник СПИДа лишь в 1983 году. А последующие исследования установили, что гемофилики заражались из-за лекарства под названием Factor VIII. Этот препарат выпускала немецкая фирма Bayer. В его основе лежала плазма крови, которую фирма получала от доноров. Сдачу крови компания оплачивала и не проводила никаких текстов для добровольцев. Потому среди них встречались представители маргинальных социальных групп, кровь часто сдавали наркоманы и бывшие заключенные.
Bayer продавала лекарство с ВИЧ по всему миру. И даже после шокирующих открытий не остановила продажи. Компания стала обрабатывать полученную кровь особым способом, тем самым уничтожая вирус. Вот только партии с безопасным препаратом поставляли лишь на некоторые рынки, а зараженные средства распространялись в странах Азии, Южной Америки и Европы. После независимых расследований и массы исков выяснилось, что ВИЧ из-за действий предприятия заразились более 10 тысяч человек. Компанию обязали выплатить около 600 миллионов долларов в качестве компенсации.
В декабре прошлого года в Нальчике вынесли приговор медсестре, заразившей в санатории более 70 человек ВИЧ и гепатитом C. Ее обязали выплатить потерпевшим девять миллионов рублей. В санатории не стерилизовали оборудование, повторно использовали одноразовые шприцы, хранили лекарства в холодильнике с едой. Вместе с медсестрой судили двух ее начальников, но они избежали наказания. «Вечерняя Москва» узнала детали этого скандала.