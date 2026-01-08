Омичи смогут увидеть яркий Юпитер на ночном небе

Как увидеть Юпитер, рассказал директор Омского планетария Владимир Крупко.
«Выйдите вечером под купол звездного неба, посмотрите по сторонам, и самая яркая звезда, которую вы увидите — планета Юпитер. 10 января — противостояние, Юпитер ближе всего к Земле. Виден всю ночь, вечером на востоке, на юге в полночь и на востоке под утро», — отметил Владимир Крупко.
Добавим, по данным Новосибирского планетария, где небо, по словам Крупко, такое же, как в Омске, в январе на ночном небе также можно будет наблюдать Уран, а на вечернем небе — Сатурн и Нептун.