Мать привлекут к ответственности за поступок сына: гаишники в Уфе задержали студента

В Уфе на улице Вологодской сотрудники Госавтоинспекции задержали несовершеннолетнего студента колледжа, управлявшего ВАЗ-2112 без водительских прав. Машина не была зарегистрирована в установленном порядке.
На место происшествия вызвали мать подростка, после чего его отстранили от управления, а автомобиль поместили на спецстоянку. На юношу завели два административных протокола.
Материалы в отношении матери студента направлены в комиссию по делам несовершеннолетних — её привлекут к ответственности неисполнение родительских обязанностей.
