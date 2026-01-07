Ричмонд
Мать привлекут к ответственности за поступок сына: гаишники в Уфе задержали студента

В Уфе подростка без прав задержали за рулем незарегистрированной машины.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на улице Вологодской сотрудники Госавтоинспекции задержали несовершеннолетнего студента колледжа, управлявшего ВАЗ-2112 без водительских прав. Машина не была зарегистрирована в установленном порядке.

На место происшествия вызвали мать подростка, после чего его отстранили от управления, а автомобиль поместили на спецстоянку. На юношу завели два административных протокола.

Материалы в отношении матери студента направлены в комиссию по делам несовершеннолетних — её привлекут к ответственности неисполнение родительских обязанностей.

