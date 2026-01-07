Трудности жизни внучки президента США: Кай Трамп призналась, что статус дедушки мешает ей на свиданиях с парнями

18-летняя Кай Трамп, внучка президента США, в подкасте популярного инфлюенсера Логана Пола рассказала о трудностях своей жизни из-за постоянной охраны Секретной службы. Она отметила, что под это было сложно адаптироваться, особенно в общении с друзьями. В прошлом году, когда её дед Дональд Трамп стал президентом, девушке пришлось учиться не замечать телохранителей.
«Если честно, это действительно неловко, когда у тебя свидание с парнем, а он (охранник) сидит за двумя столиками позади тебя. Это немного странно. Но я стараюсь изо всех сил не обращать на это внимания», — говорит Кай.
Подобные трудности испытывает и её дядя Бэррон Трамп, который, несмотря на популярность у женщин, также сталкивается с ограничениями из-за статуса. Кай пока не думает о создании семьи, следуя совету матери Ванессы сосредоточиться на карьере. Она хочет стать успешной в гольфе, хотя её дебют оказался неудачным.
Ранее KP.RU сообщил, что Кай Трамп заработала за год в шесть раз больше, чем её дедушка — президент США.