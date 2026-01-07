В США раскрыли трехэтапный план по Венесуэле: как Вашингтон собирается разрешать ситуацию

Соединенные Штаты намерены разрешить напряженную ситуацию в Венесуэле в три этапа. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в беседе с зарубежными журналистами 7 января.
«В Венесуэле у нас трехэтапный процесс: Первый этап — стабилизация страны. Мы собираемся закупить от 30 до 50 миллионов баррелей нефти, которую будем продавать на рынке по рыночным ценам. Мы будем контролировать распределение этих средств», — сказал он.
Следующим этапом, по его словам, станет возвращение доступа к рынкам Венесуэлы. Он уточнил, что Штаты заинтересованы в этом как для себя, так и для других стран.
Третьим этапом он назвал переходный период. Рубио так и не уточнил, что означает последний шаг. Однако, судя по всему, он имел в виду получение контроля над всем государством.