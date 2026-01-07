Названы причины крушения частного вертолета в Пермском крае

В Пермском крае частный вертолет мог потерпеть крушение из-за ошибки пилотирования, сообщает Центральное МСУТ СК РФ.
«В качестве предварительных причин происшествия рассматриваются: техническая неисправность и ошибка пилотирования», — сказано в публикации.
Как сообщалось ранее, частный двухместный вертолет разбился в Бардымском районе Пермского края. В МЧС региона сообщили о гибели двух человек, одним из которых, предварительно, был пилот.
Впоследствии появилось видео инцидента. На кадрах запечатлено, как вертолет зацепил провода. После этого он потерпел крушение.