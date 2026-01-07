Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы причины крушения частного вертолета в Пермском крае

Вертолет в Пермском крае мог потерпеть крушение из-за ошибки пилотирования.

Источник: Аргументы и факты

В Пермском крае частный вертолет мог потерпеть крушение из-за ошибки пилотирования, сообщает Центральное МСУТ СК РФ.

«В качестве предварительных причин происшествия рассматриваются: техническая неисправность и ошибка пилотирования», — сказано в публикации.

Как сообщалось ранее, частный двухместный вертолет разбился в Бардымском районе Пермского края. В МЧС региона сообщили о гибели двух человек, одним из которых, предварительно, был пилот.

Впоследствии появилось видео инцидента. На кадрах запечатлено, как вертолет зацепил провода. После этого он потерпел крушение.