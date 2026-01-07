Белый дом: США намерены предать суду экипаж танкера «Маринера»

Соединенные Штаты планируют предать суду экипаж шедшего под российским флагом танкера «Маринера», который захватили американские военные. С таким заявлением в среду, 7 ноября, выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Белый дом утверждает, что танкер «Маринера» якобы является частью теневого флота Венесуэлы и незаконно транспортировал нефть Венесуэлы в нарушение санкций США.
— Добавлю также, что в отношении судна и его экипажа был выдан судебный ордер на арест, а это означает, что экипаж теперь подлежит суду за любое соответствующее нарушение федерального законодательства и в случае необходимости будет доставлен в Соединенные Штаты для такого судебного преследования, — приводит слова Ливитт ТАСС.
По информации журналистов, судно связано с Венесуэлой, его преследовали в течение более двух недель. Позже в Сети опубликовали фотографии попытки захвата следующего под российским флагом нефтяного танкера. Уточнялось, что на его борт пытался высадиться десант. При этом Вашингтон подтвердил задержание.
Задержание также подтвердило и Министерство транспорта РФ. По информации ведомства, «Маринера» получила временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ 24 декабря.