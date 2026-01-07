Ричмонд
В аэропорту Волгограда дважды за день ввели ограничения

В аэропорту Волгограда во второй раз временно ограничили приём и выпуск воздушных судов. Данное заявление сделала пресс-служба Росавиации.

Источник: Life.ru

В ведомстве уточнили, что данная мера введена для обеспечения безопасности полётов. Ограничения носят временный характер и будут действовать до особого распоряжения. Первый раз ограничения действовали с 16 до 18 часов по московскому времени.

Прошлой ночью в России закрывали пять аэропортов во Владикавказе, Грозном, Геленджике, Сочи и Магасе. К утру все авиагавании возобновили работу в штатном режиме.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.