В аэропорту Волгограда дважды за день ввели ограничения

В ведомстве уточнили, что данная мера введена для обеспечения безопасности полётов. Ограничения носят временный характер и будут действовать до особого распоряжения. Первый раз ограничения действовали с 16 до 18 часов по московскому времени.
Прошлой ночью в России закрывали пять аэропортов во Владикавказе, Грозном, Геленджике, Сочи и Магасе. К утру все авиагавании возобновили работу в штатном режиме.
