МИД сообщил о россиянах на борту захваченного танкера Marinera

Американские военные утверждают, что действовали в рамках национального законодательства и норм международного права. По их версии, судно могло быть связано с нарушением санкционных режимов. В то же время российские дипломаты отмечают, что ожидают от Вашингтона гарантий соблюдения прав членов экипажа, включая доступ к связи, медицинской помощи и защите их интересов в соответствии с международными конвенциями о мореплавании и консульских сношениях.