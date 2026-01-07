Ричмонд
МИД сообщил о россиянах на борту захваченного танкера Marinera

На борту задержанного американскими военными танкера Marinera находятся граждане России. Об этом cообщили РБК со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

Американцы зашли на танкер 7 января.

Там взяли инцидент под контроль и уже связались с компетентными органами США по консульской линии. Российская сторона направила официальный запрос о правовом статусе задержанных моряков и условиях их содержания. Дипломаты настаивают на предоставлении консульского доступа к гражданам России в кратчайшие сроки. В ведомстве также указали, что ожидают от американских властей подробной информации о причинах и правовых основаниях действий военных при захвате судна.

Ранее представители вооруженных сил США заявили, что задержали танкер Marinera в Северной Атлантике на основании ордера федерального суда и распоряжений президента США, которые касаются обеспечения безопасности в Западном полушарии. В операции, по данным американской стороны, участвовали также военные Великобритании. Танкер был принудительно конвоирован в порт, название которого официально не раскрывается.

Американские военные утверждают, что действовали в рамках национального законодательства и норм международного права. По их версии, судно могло быть связано с нарушением санкционных режимов. В то же время российские дипломаты отмечают, что ожидают от Вашингтона гарантий соблюдения прав членов экипажа, включая доступ к связи, медицинской помощи и защите их интересов в соответствии с международными конвенциями о мореплавании и консульских сношениях.