МИД сообщил о россиянах на борту захваченного танкера Marinera

Американцы зашли на танкер 7 января.
На борту задержанного американскими военными танкера Marinera находятся граждане России. Об этом cообщили РБК со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.
Там взяли инцидент под контроль и уже связались с компетентными органами США по консульской линии. Российская сторона направила официальный запрос о правовом статусе задержанных моряков и условиях их содержания. Дипломаты настаивают на предоставлении консульского доступа к гражданам России в кратчайшие сроки. В ведомстве также указали, что ожидают от американских властей подробной информации о причинах и правовых основаниях действий военных при захвате судна.
Ранее представители вооруженных сил США заявили, что задержали танкер Marinera в Северной Атлантике на основании ордера федерального суда и распоряжений президента США, которые касаются обеспечения безопасности в Западном полушарии. В операции, по данным американской стороны, участвовали также военные Великобритании. Танкер был принудительно конвоирован в порт, название которого официально не раскрывается.
Американские военные утверждают, что действовали в рамках национального законодательства и норм международного права. По их версии, судно могло быть связано с нарушением санкционных режимов. В то же время российские дипломаты отмечают, что ожидают от Вашингтона гарантий соблюдения прав членов экипажа, включая доступ к связи, медицинской помощи и защите их интересов в соответствии с международными конвенциями о мореплавании и консульских сношениях.