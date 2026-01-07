Белый дом: Экипаж танкера Marinera будет предан суду

В Белом доме официально прокомментировали задержание танкера Marinera, который шел под флагом России. Администрация президента США Дональда Трампа намерена предать экипаж этого судна суду. Американцы полагают, что этот корабль является частью теневого флота, но не российского, а венесуэльского.
Согласно первому официальному комментарию Белого дома по ситуации с танкером Marinera, судно перевозило венесуэльскую нефть в обход санкций, введенных Вашингтоном. При этом корабль, якобы, пытался прикрыться российским флагом, фактически не являясь частью торгового флота РФ.
Это отчасти подтверждается сдержанной реакцией МИД России, которое призвало содействовать скорейшему возвращению россиян из экипажа Marinera на родину, а также заявило, что следит за ситуацией.
Ранее KP.RU сообщил, что МИД России призвал американцев обеспечить экипажу задержанного танкера российского происхождения не только достойное и гуманное обращение, но и скорейшее возвращение на родину.