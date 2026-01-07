Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: Экипаж танкера Marinera будет предан суду

Американцы намерены судить экипаж танкера Marinera с нефтью Венесуэлы.

Источник: Комсомольская правда

В Белом доме официально прокомментировали задержание танкера Marinera, который шел под флагом России. Администрация президента США Дональда Трампа намерена предать экипаж этого судна суду. Американцы полагают, что этот корабль является частью теневого флота, но не российского, а венесуэльского.

Согласно первому официальному комментарию Белого дома по ситуации с танкером Marinera, судно перевозило венесуэльскую нефть в обход санкций, введенных Вашингтоном. При этом корабль, якобы, пытался прикрыться российским флагом, фактически не являясь частью торгового флота РФ.

Это отчасти подтверждается сдержанной реакцией МИД России, которое призвало содействовать скорейшему возвращению россиян из экипажа Marinera на родину, а также заявило, что следит за ситуацией.

Ранее KP.RU сообщил, что МИД России призвал американцев обеспечить экипажу задержанного танкера российского происхождения не только достойное и гуманное обращение, но и скорейшее возвращение на родину.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше