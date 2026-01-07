США задержали российский нефтяной танкер в Атлантике: первая реакция РФ на действия Штатов

По словам парламентария, Трамп — лжец, который пытается ввести в заблуждение российское руководство и перевести противостояние на более высокий и опасный уровень. Депутат в своем telegram-канале отметил, что Россия располагает достаточным потенциалом, чтобы ответить США не только симметрично, но и, как он считает, погрузить США в затяжные военные конфликты в тех регионах, где Вашингтон ощущает себя бесконтрольным лидером.