США задержали российский танкер в Атлантике.
Военные США 7 января в акватории Атлантического океана поднялись на борт танкера «Маринеры». По их мнению, судно могло быть причастно к нарушению американских санкций, введенных в отношении Венесуэлы.
Россия потребовала от США обеспечить гуманное обращение с россиянами, находящимися на борту нефтяного танкера. Как отреагировали на действия США в РФ — в материале URA.RU.
США занялись откровенным пиратством.
После «операции правоохранительных органов» на территории Венесуэлы, в ходе которой были убиты несколько десятков человек, США перешли к откровенному морскому пиратству в международных водах. Об этом сообщил российский сенатор Андрей Клишас. «Все по пресловутым “правилам” в нарушение норм международного права», — написал Клишас в своем telegram-канале.
МИД РФ обратилось к США.
МИД РФ отреагировало на ситуацию вокруг танкера «Маринера». Москва внимательно отслеживает поступающую информацию о высадке американских военнослужащих на судно, следовавшее под российским флагом.
РФ требует от США обеспечить гуманное и достойное обращение с российскими гражданами, находящимися на борту «Маринеры», а также полное соблюдение их законных прав и интересов. Ведомство также настаивает на том, чтобы США не создавали препятствий для скорейшего возвращения российских граждан с судна на Родину.
«Дух Анкориджа» окончательно выветрен «Душком Каракаса».
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что захват танкера в Атлантике свидетельствует о наступлении «эры политических гопников» и окончательном отказе Запада от норм международного права. «То, что происходит в Атлантике — это демонстрация: “Делаем, потому что можем. Не взирая ни на какие флаги. А че вы нам сделаете?” Демонстрация ярко выраженная», — заявил Коц в своем telegram-канале.
По его словам, сложившаяся ситуация показывает, что ведущие западные государства «достанут везде» и готовы задействовать для этого военную и специальную авиацию, а также силы береговой охраны, не учитывая положения международных конвенций. Военкор считает, что, в условиях, когда «международное право окончательно заменяется правом сильного», государствам, в том числе России, необходимо опираться на военный потенциал, экономику, промышленность и технологии.
Коц призвал отвечать на действия стран, которые он называет «гопниками», «наотмашь, без оглядок на прошлые договоренности». «“Дух Анкориджа” окончательно выветрен “Душком Каракаса”», — заявил военкор.
Захват танкера — произвол.
Россия намерена добиваться прекращения произвольных действий в отношении российского танкера, задержанного США в Северной Атлантике, и защитить свое имущество. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Чепа назвал захват судна произволом и заявил, что Россия уже направила к району происшествия военные корабли и подводную лодку для контроля ситуации. «Мы свою собственность будем защищать и, конечно, в первую очередь по дипломатическим каналам», — заявил Чепа.
США нарушили Конвенцию ООН.
Действия США нарушают положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Об этом сообщили в Минтрансе РФ. «В соответствии с нормами Конвенции ООН… в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Захват танкера — не случайность.
Депутат Государственной думы Андрей Гурулев заявил, что захват танкера не является случайным эпизодом. По его мнению, представляет собой элемент масштабного плана Дональда Трампа, направленного на ослабление России и демонтаж системы «многополярного» мироустройства.
По словам парламентария, Трамп — лжец, который пытается ввести в заблуждение российское руководство и перевести противостояние на более высокий и опасный уровень. Депутат в своем telegram-канале отметил, что Россия располагает достаточным потенциалом, чтобы ответить США не только симметрично, но и, как он считает, погрузить США в затяжные военные конфликты в тех регионах, где Вашингтон ощущает себя бесконтрольным лидером.