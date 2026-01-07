Спасённых лебедей из Саратова отправили зимовать в Анапу на поезде

Птицам грозило неминуемое замерзание, но благодаря неравнодушным жителям города Балаково жизнь пернатых удалось сберечь. Волонтёры оперативно организовали спасение лебедей, обеспечив им комфортные условия проживания в период подготовки к поездке на юг. Далее было принято решение о транспортировке птиц в Анапу, известную своим мягким климатом и хорошими условиями для реабилитации и восстановления здоровья пернатых.