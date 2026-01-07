Спасённых лебедей из Саратова отправили зимовать в Анапу на поезде

Два прекрасных представителя семейства утиных, обитавшие ранее в Саратовской области, были вынуждены отправиться в путешествие на кубанский курорт на железнодорожном транспорте из-за серьёзных проблем с традиционным сезонным миграционным маршрутом.
Одна птица страдает редким заболеванием, известным среди орнитологов как «ангельские крылья»: эта генетически обусловленная аномалия препятствует нормальному функционированию крыльев и, соответственно, возможности подняться в воздух. Вторая особь также не проявила стремления мигрировать своевременно, откладывая перемещение вплоть до наступления суровых холодов.
Птицам грозило неминуемое замерзание, но благодаря неравнодушным жителям города Балаково жизнь пернатых удалось сберечь. Волонтёры оперативно организовали спасение лебедей, обеспечив им комфортные условия проживания в период подготовки к поездке на юг. Далее было принято решение о транспортировке птиц в Анапу, известную своим мягким климатом и хорошими условиями для реабилитации и восстановления здоровья пернатых.
Переезд был осуществлён в специально оборудованном вагоне поезда № 211 Красноярск-Анапа, имеющего места для безопасной транспортировки домашних питомцев и экзотических животных. Персонал железнодорожного состава оказал особое внимание необычным пассажирам, обеспечивая высокий уровень комфорта и безопасности на протяжении всего пути следования.
После прибытия в Анапу лебедей доставили в новое уютное жилище, где им гарантировано тепло и качественная профессиональная забота.
Сейчас благородные птицы наслаждаются комфортными условиями своего нового дома, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.
