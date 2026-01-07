Сенатор Клишас назвал пиратством задержание США танкера Marinera

Член Совета Федерации РФ Андрей Клишас охарактеризовал задержание танкера Marinera США как пиратство. Мнение по этом поводу он выразил в своем Telegram-канале.
— После «операции правоохранительных органов» с убийством нескольких десятков человек на территории Венесуэлы США занялись откровенным пиратством в открытом море, — говорится в публикации.
По его словам, такое действие соответствует «пресловутым правилам», которые нарушают нормы международного права.
С похожим мнением выступил первый заместитель председателя главы комитета Государственной думы России по обороне Алексей Журавлев. Депутат заявил, что действия Штатов в отношении кораблей являются самым обыкновенным пиратством. По его мнению, это по сути аналогично покушению на российскую территорию, поскольку танкер двигался под государственным флагом России.
По информации журналистов, судно действительно связано с Венесуэлой, и его преследовали в течение более двух недель. Позже в Сети опубликовали фотографии попытки захвата корабля. На его борт пытался высадиться американский десант.
Задержание также подтвердило и Министерство транспорта РФ. По информации ведомства, «Маринера» получила временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ 24 декабря.