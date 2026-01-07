Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор Клишас назвал пиратством задержание США танкера Marinera

Член Совета Федерации РФ Андрей Клишас охарактеризовал задержание танкера Marinera США как пиратство. Мнение по этом поводу он выразил в своем Telegram-канале.

Член Совета Федерации РФ Андрей Клишас охарактеризовал задержание танкера Marinera США как пиратство. Мнение по этом поводу он выразил в своем Telegram-канале.

— После «операции правоохранительных органов» с убийством нескольких десятков человек на территории Венесуэлы США занялись откровенным пиратством в открытом море, — говорится в публикации.

По его словам, такое действие соответствует «пресловутым правилам», которые нарушают нормы международного права.

С похожим мнением выступил первый заместитель председателя главы комитета Государственной думы России по обороне Алексей Журавлев. Депутат заявил, что действия Штатов в отношении кораблей являются самым обыкновенным пиратством. По его мнению, это по сути аналогично покушению на российскую территорию, поскольку танкер двигался под государственным флагом России.

По информации журналистов, судно действительно связано с Венесуэлой, и его преследовали в течение более двух недель. Позже в Сети опубликовали фотографии попытки захвата корабля. На его борт пытался высадиться американский десант.

Задержание также подтвердило и Министерство транспорта РФ. По информации ведомства, «Маринера» получила временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ 24 декабря.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Клишаса
Правовед, государственный деятель, сенатор, профессор и специалист по конституционному праву — Андрей Клишас играет заметную роль в законодательной системе России. Полномочный представитель Совета Федерации в суде и Генпрокуратуре, Андрей Клишас зарекомендовал себя как один из наиболее влиятельных законодателей РФ. Он активно участвует в формировании правовых инициатив. Рассказываем об основных вехах жизни сенатора.
Читать дальше