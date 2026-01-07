Белый дом: Танкер Marinera шел под ложным флагом и не принадлежит никакой стране

Администрация президента США Дональда Трампа, комментируя задержание танкера Marinera неподалеку от берегов Исландии силами береговой охраны Америки, опровергла принадлежность судна к российскому флоту. По данным Белого дома, корабль якобы шел под ложным российским флагом, но по факту никакой стране напрямую не принадлежит.
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, танкер Marinera не принадлежит ни России, ни кому-либо еще, и осуществляет при этом незаконную деятельность — пытается вывезти венесуэльскую нефть в обход санкций США.
Министерство иностранных дел России, в свою очередь, отреагировало на преследование танкера и его последующее задержание сдержанно. Москва призывает американцев соблюдать права задержанных россиян (если таковые есть среди экипажа), а также не препятствовать их скорейшему возвращению на родину.
Ранее KP.RU опубликовал полную хронологию событий, связанных с задержаниями американцами различных танкеров, вывозивших венесуэльскую нефть (включая Marinera и Sophia).