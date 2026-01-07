Бельгию, Нидерланды и Люксембург накрыл сильнейший за 10 лет снегопад.

На фоне непогоды на дорогах начался хаос. Средств для уборки снега почти нет, химические реагенты не успевают справиться с объемом выпавшего снега. По данным центра мониторинга дорожной ситуации Touring, в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге автомобильные пробки достигли тысяч километров. В горной местности Арденн на юго-востоке Бельгии закрыты несколько дорог. На многих трассах введен запрет для движения грузовиков. Также для большегрузов закрыта граница с Францией. Серьезно пострадало и железнодорожное сообщение.