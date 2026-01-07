Бельгию, Нидерланды и Люксембург накрыл сильнейший за 10 лет снегопад.
По данным Королевского метеорологического института Брюсселя, в первые часы 7 января в бельгийской столице выпала месячная норма снега. Температура воздуха составляет 0… −2 градуса, из-за чего снег естественным образом не тает. Это осложняет ситуацию.
Власти Бельгии объявили на всей территории страны оранжевый уровень погодной тревоги.
На фоне непогоды на дорогах начался хаос. Средств для уборки снега почти нет, химические реагенты не успевают справиться с объемом выпавшего снега. По данным центра мониторинга дорожной ситуации Touring, в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге автомобильные пробки достигли тысяч километров. В горной местности Арденн на юго-востоке Бельгии закрыты несколько дорог. На многих трассах введен запрет для движения грузовиков. Также для большегрузов закрыта граница с Францией. Серьезно пострадало и железнодорожное сообщение.
Ранее сообщалось об отмене из-за снегопада движения грузовиков в ряде районов Франции.
Из-за непогоды самолет президента Румынии Никушора Дана не смог вылететь из аэропорта Парижа.