Россиянам рассказали, как восстановить режим после долгих праздников

Валеева посоветовала ложиться спать до полуночи.
Чтобы легче вернуться к обычному режиму после долгих новогодних каникул, за несколько дней до выхода на работу или учебу стоит начинать ложиться спать пораньше. Об этом сообщила врач-терапевт «СМ-Клиника» Юлия Валеева.
«За пару дней до выхода на работу или учебу начинайте ложиться спать пораньше. Возьмите за привычку засыпать хотя бы до полуночи, а просыпаться до десяти утра», — заявила Валеева. Ее слова приводит портал Здоровье Mail. Она подчеркнула, что даже несколько таких дней помогают легче перенести первый рабочий или учебный день и меньше уставать.
Терапевт также посоветовала в оставшиеся выходные больше гулять на свежем воздухе. По ее словам, прогулки улучшают качество сна и помогают быстрее восстановить силы. Также врач рекомендовала соблюдать гигиену сна: не пользоваться перед засыпанием телефоном, планшетом или компьютером, чтобы яркий свет экрана не мешал выработке мелатонина и не сбивал засыпание.
Отдельно Валеева обратила внимание на питание. Она предложила сократить в конце каникул тяжелую и жирную пищу и почти полностью исключить алкоголь. Вместо этого врач посоветовала пить больше простой и минеральной воды, а также натуральные соки и морсы. По ее словам, такие простые меры уже за пару дней помогают организму вернуться к обычному ритму и сделать начало рабочего года менее утомительным.
Ранее специалисты также обратили внимание, что из-за поздних застолий и обильной еды в новогодние праздники у людей меняется ритм сна и бодрствования, что влияет на давление и пульс. Ученые посоветовали начинать ужин с легких салатов, не переедать на ночь и стараться просыпаться в обычное время, чтобы снизить нагрузку на организм и облегчить последующий выход в рабочий график.