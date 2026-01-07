Россиянам рассказали, как восстановить режим после долгих праздников

Отдельно Валеева обратила внимание на питание. Она предложила сократить в конце каникул тяжелую и жирную пищу и почти полностью исключить алкоголь. Вместо этого врач посоветовала пить больше простой и минеральной воды, а также натуральные соки и морсы. По ее словам, такие простые меры уже за пару дней помогают организму вернуться к обычному ритму и сделать начало рабочего года менее утомительным.