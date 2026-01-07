МОК запретил болельщикам использовать флаг РФ во время Олимпиады‑2026

Международный олимпийский комитет (МОК) решил запретить вывешивание российского флага на трибунах во время Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает портал Sport Express со ссылкой на пресс-службу организации.
— Российский флаг и другие символы, связанные с Россией, будут запрещены во время Олимпийских игр. Это правило было введено после того, как во время «Тур де Ски» был замечен российский флаг среди болельщиков, — говорится в сообщении.
4 января российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в масс-старте на «Тур де Ски». Во время церемонии награждения некоторые зрители размахивали российскими флагами, говорится в материале.
Тем не менее Россия все же будет представлена на Олимпиаде. Международный олимпийский комитет сообщил, что российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник согласились участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Италии в 2026 году. Спортсмены стали первыми представителями страны, допущенными до соревнований.
Еще в июне вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что международные федерации допустили российских спортсменов до соревнований по 31 дисциплине, отметив, что «лед тронулся».