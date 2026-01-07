Какое богоугодное дело сделал губернатор Шумков на Рождество. Фото

По традиции губернатор поздравил пожилых прихожан в селе Усть-Миасском с Рождеством.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил постояльцев богадельни при храме в селе Усть-Миасское с Рождеством и передал им подарки. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.
«По традиции поздравили с Рождеством проживающих при храме Богоявления Господня в селе Усть-Миасском пожилых земляков и настоятеля храма отца Александра, чьими заботами согреты не только постояльцы богадельни, но и десятки прихожан, а также ребятишки-воспитанники воскресной местной школы. Будем помогать. Уважаю тех, кто живет сам своими трудами и созидает для других», — отметил Шумков.
При храме сегодня действуют швейная мастерская и ферма. Недавно при поддержки властей было закуплено оборудование для производства продуктов. В храме планируется создать Дом паломника. Губернатор привел этот пример как образец самообеспечения и помощи другим, который можно развивать и при других приходах.
Пожилые люди пользуются заботой настоятеля храма отца Александра Подарки от губернатора передали всем пожилым и немощным постояльцам.