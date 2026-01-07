Какое богоугодное дело сделал губернатор Шумков на Рождество. Фото

«По традиции поздравили с Рождеством проживающих при храме Богоявления Господня в селе Усть-Миасском пожилых земляков и настоятеля храма отца Александра, чьими заботами согреты не только постояльцы богадельни, но и десятки прихожан, а также ребятишки-воспитанники воскресной местной школы. Будем помогать. Уважаю тех, кто живет сам своими трудами и созидает для других», — отметил Шумков.