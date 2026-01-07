«Остров нужен Штатам для большего контроля»: Рубио анонсировал встречу с властями Дании по поводу Гренландии

Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал встречу с властями Дании по поводу Гренландии уже на следующей неделе.
«Я встречусь с ними на следующей неделе, мы проведем эти обсуждения», — заявил журналистам руководитель американской дипломатии.
Таким образом он ответил на прозвучавшее в СМИ предложение Копенгагена обсудить ситуацию вокруг острова непосредственно в Гренландии.
Позже в Белом доме обосновали «необходимость» присоединения Гренландии к США необходимость «сдержать Россию и Китай в Арктике».
«Остров нужен Штатам для “большего контроля”, — заявили в Белом доме, подчеркнув, что контроль над Гренландией позволит США повысить влияние в Арктическом регионе и гарантировать то, что Китай и РФ не смогут “продолжать там свою агрессию”.
