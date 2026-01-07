Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Остров нужен Штатам для большего контроля»: Рубио анонсировал встречу с властями Дании по поводу Гренландии

Рубио заявил о встрече с властями Дании по поводу Гренландии на следующей неделе.

Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал встречу с властями Дании по поводу Гренландии уже на следующей неделе.

«Я встречусь с ними на следующей неделе, мы проведем эти обсуждения», — заявил журналистам руководитель американской дипломатии.

Таким образом он ответил на прозвучавшее в СМИ предложение Копенгагена обсудить ситуацию вокруг острова непосредственно в Гренландии.

Позже в Белом доме обосновали «необходимость» присоединения Гренландии к США необходимость «сдержать Россию и Китай в Арктике».

«Остров нужен Штатам для “большего контроля”, — заявили в Белом доме, подчеркнув, что контроль над Гренландией позволит США повысить влияние в Арктическом регионе и гарантировать то, что Китай и РФ не смогут “продолжать там свою агрессию”.

Ранее KP.RU писал, что Дональд Трамп всерьез готовит скорый «полярный аншлюс» Гренландии. Обозреватель Баранов подробно объяснил, почему президент США нацелился на остров и когда ждать присоединения.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше