Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове легковушка врезалась в машину и от удара отлетела в грузовик

В Ростове-на-Дону водитель пострадал в цепном ДТП с тремя автомобилями.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону легковушка врезалась в припаркованный автомобиль и от удара отлетела в грузовик. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

— В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, — уточнили в ведомстве.

Авария произошла днем в среду, 7 января, на улице Красных Зорь в районе дома № 104. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

В Госавтоинспекции добавили, что автомобиль ехал со стороны Богатяновского спуска в направлении переулка Крепостного. После первого столкновения машина продолжила неконтролируемое движение и задела еще одно транспортное средство.

На данный момент все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

С вечера БПЛА ликвидировали в пяти территориях Ростовской области.

В одном городе и четырех районах Дона уничтожили и подавили БПЛА (подробности).

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше