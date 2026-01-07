В Ростове легковушка врезалась в машину и от удара отлетела в грузовик

В Ростове-на-Дону легковушка врезалась в припаркованный автомобиль и от удара отлетела в грузовик. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.
— В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, — уточнили в ведомстве.
Авария произошла днем в среду, 7 января, на улице Красных Зорь в районе дома № 104. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
В Госавтоинспекции добавили, что автомобиль ехал со стороны Богатяновского спуска в направлении переулка Крепостного. После первого столкновения машина продолжила неконтролируемое движение и задела еще одно транспортное средство.
На данный момент все обстоятельства происшествия устанавливаются.
