Житель Оренбуржья утопил годовалого ребёнка в ванной, потому что тот ему мешал

Бузулукский районный суд избрал меру пресечения мужчине в виде ареста.
Из материалов дела следует, что в ночь на 6 января мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире со своей сожительницей и её сыном 2024 года рождения. Мальчик плакал, что помешало мужчине, и тот избил его, а затем утопил в ванной. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Задержание подозреваемого в убийстве малолетнего. Видео © СУ СКР по Оренбургской области.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области в городе Усть-Илимске расследуется уголовное дело в связи с гибелью двух детей. Их тела с признаками насильственной смерти были обнаружены в квартире. Предполагаемый виновник — отец погибших детей — ранил себя в живот после содеянного и умер в реанимации. Известно, что накануне трагедии между ним и его женой произошла ссора.
