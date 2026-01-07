Житель Оренбуржья утопил годовалого ребёнка в ванной, потому что тот ему мешал

Из материалов дела следует, что в ночь на 6 января мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире со своей сожительницей и её сыном 2024 года рождения. Мальчик плакал, что помешало мужчине, и тот избил его, а затем утопил в ванной. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.