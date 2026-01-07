Ричмонд
Житель Оренбуржья утопил годовалого ребёнка в ванной, потому что тот ему мешал

В Оренбургской области мужчину задержали по подозрению в убийстве годовалого ребёнка. По версии следствия, преступление совершено из-за плача младенца. Об этом сообщает пресс-служба департамента судов региона.

Источник: Life.ru

Бузулукский районный суд избрал меру пресечения мужчине в виде ареста.

Из материалов дела следует, что в ночь на 6 января мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире со своей сожительницей и её сыном 2024 года рождения. Мальчик плакал, что помешало мужчине, и тот избил его, а затем утопил в ванной. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Задержание подозреваемого в убийстве малолетнего. Видео © СУ СКР по Оренбургской области.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в городе Усть-Илимске расследуется уголовное дело в связи с гибелью двух детей. Их тела с признаками насильственной смерти были обнаружены в квартире. Предполагаемый виновник — отец погибших детей — ранил себя в живот после содеянного и умер в реанимации. Известно, что накануне трагедии между ним и его женой произошла ссора.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.