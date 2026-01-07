Патриарх Кирилл дал определение понятию «изменник Родины»

Изменником Родины называют того, кто не разделяет общественного мнения о способности и возможностях государства существовать, отметил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью на телеканале «Россия 1».
— Есть понятия, которые связаны с самой способностью и возможностью государства существовать. Вокруг этих идей, этих понятий всенепременно должен быть общественный консенсус. Если же кто-то выпадает из этого консенсуса, то есть такое определение: «изменник родины». Со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями, — высказался патриарх.
Он также подчеркнул, что каждый человек уникален, и достичь согласия в масштабах страны — задача весьма сложная.
В рамках эфира патриарх Кирилл также заявил, что Россия становится духовным противником западной цивилизации «именно потому, что та цивилизация оправдывает грех и считает, что грех есть не грех, не нарушение каких-то там заповедей и каких-то принципов жизни, а альтернатива человеческому развитию».
Предстоятель РПЦ заявил, что когда враг угрожает жизни старых и малых, бездействие недопустимо, а сохраняющий жизни защитник Отечества исполняет заповеди. Патриарх Кирилл до этого призвал священнослужителей бороться с возрождением неоязычества в зоне проведения СВО.