СКА благодаря четырём очкам Голдобина обыграл «Ладу» в овертайме

Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 5:4. У СКА дубли оформили Рокко Гримальди и Николай Голдобин, который ещё оформил две передачи и принёс команде победу на 62-й минуте. «Лада» уступила, несмотря на мощный камбэк в третьем периоде, когда отыгралась в концовке со счёта 1:3.
После этой победы СКА (49 очков) закрепился на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» (27 очков), потерпев седьмое поражение подряд, остаётся на последней, 11-й строчке.
Ранее стало известно, что хоккеист Евгений Кузнецов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». Перед этим форвард выступал за магнитогорский «Металлург» и в новый клуб попал из драфта отказов.
