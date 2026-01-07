Ричмонд
СКА благодаря четырём очкам Голдобина обыграл «Ладу» в овертайме

Петербургский СКА в напряжённой борьбе одержал победу над тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Решающая шайба была заброшена в овертайме.

Источник: Life.ru

Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 5:4. У СКА дубли оформили Рокко Гримальди и Николай Голдобин, который ещё оформил две передачи и принёс команде победу на 62-й минуте. «Лада» уступила, несмотря на мощный камбэк в третьем периоде, когда отыгралась в концовке со счёта 1:3.

После этой победы СКА (49 очков) закрепился на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» (27 очков), потерпев седьмое поражение подряд, остаётся на последней, 11-й строчке.

Ранее стало известно, что хоккеист Евгений Кузнецов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». Перед этим форвард выступал за магнитогорский «Металлург» и в новый клуб попал из драфта отказов.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.