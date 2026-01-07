СКА благодаря четырём очкам Голдобина обыграл «Ладу» в овертайме

Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 5:4. У СКА дубли оформили Рокко Гримальди и Николай Голдобин, который ещё оформил две передачи и принёс команде победу на 62-й минуте. «Лада» уступила, несмотря на мощный камбэк в третьем периоде, когда отыгралась в концовке со счёта 1:3.