ВС РФ ликвидировали бойцой элитного подразделения ВСУ.
США и Италия решили не отправлять свои войска на Украину в рамках гарантий безопасности для Киева. Об этом представители стран сообщили после встречи «коалиции желающих».
В это время ВС РФ достигли новых успехов взоне СВО. Военные ликвидировали под Одессой офицеров НАТО и элитных боевиков ВСУ. Главное об СВО на Украине — в материале URA.RU.
Под Одессой ликвидированы офицеры НАТО и элитные боевики ВСУ.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об уничтожении под Одессой примерно десяти иностранных офицеров НАТО. Кроме того ликвидированы бойцы элитного подразделения ВСУ.
Украинцев объединяет только кладбище.
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба заявил, что на данный момент единственным фактором, который сплачивает украинское общество, остаются кладбища. Такое утверждение он сделал, отвечая на вопрос о том, в какой мере киевские власти осознают действительное положение дел в стране, сложившееся в результате боевых действий.
Трассу на Краматорск ВСУ считают «дорогой смерти».
Украинские военнослужащие называют автомобильную дорогу, проходящую через Дружковку в направлении Краматорска, «дорогой смерти». Об этом сообщил военный корреспондент Павел Кукушкин. По словам, трасса находится под плотным огневым контролем российских войск.
США не согласились с отправкой войск НАТО на Украину.
Вашингтон не стал подписывать декларацию о гарантиях безопасности для Украины, принятой по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже, пишет издание Politico. Кроме того, из окончательного варианта документа был исключен пункт, предусматривавший потенциальное участие США в размещении военнослужащих НАТО на украинской территории.
Не согласилась отправлять свои войска и Италия.
Италия также не планирует отправлять свои войска на территорию Украины в рамках реализации мер по обеспечению безопасности Киева. Об этом сообщила премьер-министр страны Джорджа Мелони. «Премьер-министр Мелони вновь обозначила ряд принципиальных позиций правительства Италии по вопросу гарантий, в частности исключение размещения итальянских войск на земле», — говорится в пресс-релизе итальянского правительства.
Британские войска будут развернуты на Украине после прекращения огня.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что после установления режима прекращения огня на территорию Украины планируется направить британских военнослужащих для участия в «операциях сдерживания». Вопрос о размещении войск в Украине будет вынесен на голосование в Палате представителей.
Трамп заявил о спасении Украины.
Трамп заявил, что без его вмешательства Россия установила бы контроль над всей территорией Украины. Он отдельно отметил свой вклад в рост ВВП стран НАТО. По его словам, благодаря его политике этот показатель вырос.