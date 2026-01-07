Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США и Италия не хотят отправлять войска на Украину, ВС РФ уничтожили офицеров НАТО: главное об СВО на 7 января

США и Италия решили не отправлять свои войска на Украину в рамках гарантий безопасности для Киева. Об этом представители стран сообщили после встречи «коалиции желающих».

ВС РФ ликвидировали бойцой элитного подразделения ВСУ.

США и Италия решили не отправлять свои войска на Украину в рамках гарантий безопасности для Киева. Об этом представители стран сообщили после встречи «коалиции желающих».

В это время ВС РФ достигли новых успехов взоне СВО. Военные ликвидировали под Одессой офицеров НАТО и элитных боевиков ВСУ. Главное об СВО на Украине — в материале URA.RU.

Под Одессой ликвидированы офицеры НАТО и элитные боевики ВСУ.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об уничтожении под Одессой примерно десяти иностранных офицеров НАТО. Кроме того ликвидированы бойцы элитного подразделения ВСУ.

Украинцев объединяет только кладбище.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба заявил, что на данный момент единственным фактором, который сплачивает украинское общество, остаются кладбища. Такое утверждение он сделал, отвечая на вопрос о том, в какой мере киевские власти осознают действительное положение дел в стране, сложившееся в результате боевых действий.

Трассу на Краматорск ВСУ считают «дорогой смерти».

Украинские военнослужащие называют автомобильную дорогу, проходящую через Дружковку в направлении Краматорска, «дорогой смерти». Об этом сообщил военный корреспондент Павел Кукушкин. По словам, трасса находится под плотным огневым контролем российских войск.

США не согласились с отправкой войск НАТО на Украину.

Вашингтон не стал подписывать декларацию о гарантиях безопасности для Украины, принятой по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже, пишет издание Politico. Кроме того, из окончательного варианта документа был исключен пункт, предусматривавший потенциальное участие США в размещении военнослужащих НАТО на украинской территории.

Не согласилась отправлять свои войска и Италия.

Италия также не планирует отправлять свои войска на территорию Украины в рамках реализации мер по обеспечению безопасности Киева. Об этом сообщила премьер-министр страны Джорджа Мелони. «Премьер-министр Мелони вновь обозначила ряд принципиальных позиций правительства Италии по вопросу гарантий, в частности исключение размещения итальянских войск на земле», — говорится в пресс-релизе итальянского правительства.

Британские войска будут развернуты на Украине после прекращения огня.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что после установления режима прекращения огня на территорию Украины планируется направить британских военнослужащих для участия в «операциях сдерживания». Вопрос о размещении войск в Украине будет вынесен на голосование в Палате представителей.

Трамп заявил о спасении Украины.

Трамп заявил, что без его вмешательства Россия установила бы контроль над всей территорией Украины. Он отдельно отметил свой вклад в рост ВВП стран НАТО. По его словам, благодаря его политике этот показатель вырос.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше