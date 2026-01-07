США и Италия не хотят отправлять войска на Украину, ВС РФ уничтожили офицеров НАТО: главное об СВО на 7 января

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба заявил, что на данный момент единственным фактором, который сплачивает украинское общество, остаются кладбища. Такое утверждение он сделал, отвечая на вопрос о том, в какой мере киевские власти осознают действительное положение дел в стране, сложившееся в результате боевых действий.