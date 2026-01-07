В Калининградской области на водоёмах процесс образования льда ещё не закончился

На данный момент толщина ледового покрова не соответствует критериям безопасности. В среднем она составляет около 9 сантиметров при нужной в 12 сантиметров. «Выход на неокрепший лёд водоёмов связан с большим риском, и, кроме этого, подлежит административной ответственности согласно КоАП Калининградской области», — говорится в сообщении.