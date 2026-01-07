Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области на водоёмах процесс образования льда ещё не закончился

Сотрудники МЧС проводят рейды.

Источник: МЧС РФ

В Калининградской области на водоёмах продолжается процесс образования льда. Об этом сообщает ГУ МЧС.

На данный момент толщина ледового покрова не соответствует критериям безопасности. В среднем она составляет около 9 сантиметров при нужной в 12 сантиметров. «Выход на неокрепший лёд водоёмов связан с большим риском, и, кроме этого, подлежит административной ответственности согласно КоАП Калининградской области», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС России совместно с представителями полиции и областного отряда ГО и ЧС проводят рейды на территории региона.

МЧС России напоминает:

  • не выходи на неокрепший лёд;
  • не проверяй прочность льда ударом ноги;
  • если лёд затрещал, немедленно возвращайся по своим следам;
  • не оставляй детей у водоёмов без присмотра.