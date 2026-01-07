NYT: гололед и сильный ветер вызвали транспортный коллапс в Европе

Гололед и сильный ветер привели к нарушению работы аэропортов в ряде европейских городов, пишет The New York Times.
«Зимняя погода и резкое понижение температуры вызывают сбои в работе транспорта по всей Северной Европе, вынуждая один из крупнейших авиационных узлов континента отменять сотни рейсов, в результате чего множество людей проводят ночь в пассажирском терминале», — сказано в материале.
По данным издания, в аэропорту Амстердама Схипхол отменили более двух тысяч рейсов на неделе. Из них около 700 отмен пришлись на среду. Кроме того, в других странах Европы также наблюдались задержки рейсов в крупных городах.
Ранее сообщалось, что Бельгию, Нидерланды и Люксембург накрыл сильнейший за 10 лет снегопад. В частности, власти Бельгии объявили на территории страны оранжевый уровень погодной тревоги.
Также появилась информация, что самолет президента Румынии Никушора Дана не смог вылететь из аэропорта Парижа из-за непогоды.