В Херсонской области запретили корпоративы численностью более 10 человек

Корпоративы численностью более десяти человек запрещены в заведениях общепита Херсонской области. Об этом в своем канале на платформе Мах сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Соответствующий указ подписан главой субъекта в связи с сохраняющейся террористической угрозой и действием военного положения. Губернатор назвал эту меру вынужденной, но необходимой для минимизации рисков. Указ вступает в силу немедленно.
Решение было принято после удара ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах 1 января, где погибли мирные жители. По данным СК РФ, жертвами инцидента стали 29 человек, не менее 60 пострадали.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар беспилотниками по Центру для талантливых детей и творческой молодежи в Херсонской области.