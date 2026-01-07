Экс-замглавы Волгограда Александр Субботин умер на Рождество

Александр Дмитриевич многие годы проработал в системе государственной и муниципальной власти. Свою карьеру он начинал специалистом в областном комитете, занимавшемся контролем в сфере природопользования, позже перешел на работу в администрацию Дзержинского района, где стал заместителем главы. Со временем его опыт и управленческие навыки привели к назначению на должность заместителя главы Волгограда.