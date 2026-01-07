Экс-замглавы Волгограда Александр Субботин умер на Рождество

В Волгограде стало известно о кончине Александра Субботина, который в разные годы занимал руководящие посты в городской администрации.
Слова соболезнования его родным и близким выразили сотрудники мэрии и коллеги по службе, отмечая его вклад в работу муниципалитета.
Александр Дмитриевич многие годы проработал в системе государственной и муниципальной власти. Свою карьеру он начинал специалистом в областном комитете, занимавшемся контролем в сфере природопользования, позже перешел на работу в администрацию Дзержинского района, где стал заместителем главы. Со временем его опыт и управленческие навыки привели к назначению на должность заместителя главы Волгограда.
Коллеги вспоминают его как требовательного, но справедливого руководителя и сильного организатора. Он имел 2 высших образования, умел работать с людьми и серьезно относился к решению городских задач. Его подход к делу вызывал уважение как у подчиненных, так и у жителей города.
Для Волгограда уход Александра Субботина стал заметной потерей. Его вклад в развитие городской системы управления и ответственное отношение к работе останутся частью истории города и памяти тех, кто знал и работал с ним.
