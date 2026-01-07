Ричмонд
Роскосмос показал циклон, который принесет в Москву «снежный армагеддон»

Роскосмос показал снимки циклона, несущего в Москву снежный армагеддон.

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. «Роскосмос» опубликовал космический снимок циклона, который принесет в Москву аномальные осадки.

«На столицу надвигается циклон — снимок спутников “Роскосмоса”. Он принесет аномальные снегопады: в Москве может выпасть больше половины месячной нормы осадков», — говорится в описании к фотографии в Telegram-канале госкорпорации.

Отмечается, что фотография получена благодаря съемке многозональных сканирующих устройств спутников серий «Электро-Л» и «Арктика-М».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в пятницу в Москве выпадут более половины месячной нормы осадков, а снежный покров местами вырастет до 45 сантиметров. Накануне он рассказал, что в пятницу в столичном регионе ожидается «снежный армагеддон».