Роскосмос показал циклон, который принесет в Москву «снежный армагеддон»

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в пятницу в Москве выпадут более половины месячной нормы осадков, а снежный покров местами вырастет до 45 сантиметров. Накануне он рассказал, что в пятницу в столичном регионе ожидается «снежный армагеддон».