Зеленский предложил США повторить венесуэльский сценарий с Кадыровым

Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение о том, что Соединенным Штатам следует использовать «венесуэльский опыт» в проведении силовых операций против представителей российского руководства, в частности, главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом пишет «МК».
По словам президента Украины, демонстративное действие американских спецслужб могло бы стать убедительным аргументом для президента России Владимира Путина, чтобы он согласился на мирное соглашение на условиях Киева.
— Например, Мадуро. Быстро они провели операцию? Быстро. Видел весь мир. Пусть бы сделать такое, к примеру, с Кадыровым. Возможно, Путин бы задумался, — сказал Зеленский.
Он добавил, что у США есть инструменты и они умеют оказывать давление, когда действительно этого хотят, говорится в материале.
При этом зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон может повторить в Киеве «венесуэльскую операцию», которую уже опробовал в Каракасе. По словам политика, у США намного больше оснований провести подобную операцию на Украине.