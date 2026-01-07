Зеленский предложил США повторить венесуэльский сценарий с Кадыровым

При этом зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон может повторить в Киеве «венесуэльскую операцию», которую уже опробовал в Каракасе. По словам политика, у США намного больше оснований провести подобную операцию на Украине.