«Испугалась, что её санитаркой возьмут»: Певица Семёнова раскритиковала Пугачёву за эмиграцию

«Пугачёва испугалась, что её санитаркой возьмут [в зону СВО], что ли? За что можно было так испугаться, что уехать? За судьбу детей? Допустим. Но у нас у всех есть дети, внуки. Моему внуку 17-й год, предстоит идти в армию. Это не значит, что я из страха за него начну лить грязь на нашу страну и людей», — отметила исполнительница песни «Чтоб не пил, не курил».
Особое возмущение Семёновой вызвали резкие высказывания Примадонны в адрес зрителей. Она назвала неприемлемыми слова о том, что публика была холопами, а стала рабами, расценив это как глубокое неуважение к людям. Исполнительница подчеркнула, что ни одна профессия, включая творческую, не даёт права оскорблять других. При этом она допустила, что Пугачёва может в скором времени вернуться в Россию, не дав объяснений своему отъезду и не испытывая смущения. По мнению Семёновой, это возвращение, вероятно, произойдёт так же буднично, как и сам отъезд.
Ранее руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин объявил о намерении инициировать лишение Аллы Пугачёвой звания народной артистки СССР. По его мнению, правоохранительные органы должны были возбудить уголовное дело сразу после публикации нашумевшего интервью. Он также подчеркнул, что считает Аллу Пугачёву полностью осознающей свои действия, несмотря на её почтенный возраст.
