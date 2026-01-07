Мэр Кургана Науменко извинился перед жителями из-за уборки снега

На расчистку дорог Кургана ежедневно выходит более 100 машин.
Мэр Кургана Антон Науменко публично принес извинения жителям за неудобства, вызванные уборкой снега. Причиной стало большое количество снегопадов, с которым городские службы продолжают бороться в круглосуточном режиме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«Снега выпало много. Приношу извинения за доставленные неудобства. Работа по уборке снега в городе будет продолжена», — сообщил мэр.
По его словам Науменко, на расчистку дорог ежедневно выходит более 100 машин. Основные магистрали, используемые общественным транспортом, уже расчищены, а силы направлены на отдаленные микрорайоны, междворовые проезды и общественные территории. Науменко также призвал управляющие компании и бизнес организовать уборку закрепленных территорий, пообещав административные меры к недобросовестным.