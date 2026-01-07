Мэр Кургана Науменко извинился перед жителями из-за уборки снега

По его словам Науменко, на расчистку дорог ежедневно выходит более 100 машин. Основные магистрали, используемые общественным транспортом, уже расчищены, а силы направлены на отдаленные микрорайоны, междворовые проезды и общественные территории. Науменко также призвал управляющие компании и бизнес организовать уборку закрепленных территорий, пообещав административные меры к недобросовестным.