Роскосмос показал фото движущегося на Москву мощного циклона

Федеральное космическое агентство «Роскосмос» опубликовало спутниковый снимок циклона, который в настоящее время движется в направлении Московского региона и по прогнозам приведет к значительным снегопадам. Изображение было размещено в телеграм-канале госкорпорации.
«Он принесет аномальные снегопады: в Москве может выпасть больше половины месячной нормы осадков», — говорится в публикации.
Напомним, в апреле 2025 года «Роскосмос» также показывал спутниковые снимки другого циклона — «Зион». Тот был заметно сильнее — ему даже название дали — но снимки можно сравнить ради интереса. Оба выглядят впечатляюще.
Ранее KP.RU сообщил, что первый настоящий снег, который не растаял за пару часов, выпал в Москве этой зимой 10 декабря 2025 года. Впрочем, выпал он на зеленые почки деревьев, которые успели засомневаться в том, что на дворе уже зима.
Гидрометцентр предупредил москвичей о сильном ухудшении погоды и сильной метели 8 и 9 января. Сильный снегопад начнется вечером 8 января и продлится до утра 10 января. Осадки будут сопровождаться порывами ветра до 18 метров в секунду.
Ожидается, что за двое суток прирост снежного покрова превысит 30 сантиметров. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в ночь и днем 9 января.