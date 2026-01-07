Ричмонд
В Херсонской области запретили корпоративы из-за угрозы теракта ВСУ

В Херсонской области запретил проведение корпоративов численностью более десяти человек в заведениях общественного питания из ‑за сохраняющейся террористической угрозы. Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сальдо.

Ограничения, как заявил губернатор, являются вынужденными.



«В целях обеспечения безопасности жителей Херсонской области в условиях действия военного положения и сохраняющейся террористической угрозы мною подписан указ. В соответствии с ним запрещается проведение организованных праздничных мероприятий (корпоративов) в заведениях общественного питания численностью более 10 человек», — написал Сальдо в канале в своем telegram-канале.

Губернатор пояснил, что рассматривает ограничение как вынужденную, но необходимую меру для минимизации рисков для посетителей кафе и ресторанов. Он напомнил, что в регионе продолжают действовать режим военного положения и дополнительные требования к обеспечению антитеррористической защищенности объектов социальной и коммерческой инфраструктуры. Контроль за исполнением нового указа возложен на местные органы власти и правоохранительные структуры, которые должны оперативно пресекать нарушения и информировать население о действующих правилах.