В Херсонской области запретили корпоративы из-за угрозы теракта ВСУ

Губернатор пояснил, что рассматривает ограничение как вынужденную, но необходимую меру для минимизации рисков для посетителей кафе и ресторанов. Он напомнил, что в регионе продолжают действовать режим военного положения и дополнительные требования к обеспечению антитеррористической защищенности объектов социальной и коммерческой инфраструктуры. Контроль за исполнением нового указа возложен на местные органы власти и правоохранительные структуры, которые должны оперативно пресекать нарушения и информировать население о действующих правилах.