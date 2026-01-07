Спасатели Башкирии предупредили людей, как быть в ТЦ во время ЧС

Но такое скопление населения требует особой осторожности и готовности к любым неожиданностям. Об этом предупреждает госкомитет Башкирии по ЧС.
Если прозвучит сигнал пожарной тревоги, важно сохранять спокойствие. Как отмечает ведомство, это поможет избежать опасности.
Следуйте простым советам, чтобы безопасно покинуть помещение и помочь другим:
Сохраняйте спокойствие:. Остановитесь на секунду и быстро посмотрите вокруг. Слушайте внимательно, если сработает система оповещения. Спокойно расскажите другим людям, что происходит, но не создавайте панику и хаос.
Двигайтесь к ближайшему выходу. Приоритетом должна быть ваша жизнь, а не покупки. Помогайте детям, пожилым и тем, кто в этом нуждается. Категорически не возвращайтесь за забытыми вещами.
Строго следуйте путям эвакуации. Идите исключительно по указанным маршрутам эвакуации. Перемещайтесь по лестницам — лифты и эскалаторы находятся под запретом. Двигайтесь вдоль правой стороны, предоставляя приоритет спасательным бригадам.
При экстренной ситуации звоните в 112, напомнили спасатели.