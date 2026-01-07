The Telegraph: Энергетика Германии стала уязвимой из-за разрыва с Россией

Кроме того, страны Евросоюза в начале декабря достигли предварительного соглашения о прекращении импорта газа из России: полный запрет на закупку сжиженного природного газа (СПГ) вступит в силу в конце 2026 года, а на трубопроводный газ — осенью 2027 года. По расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17 процентов своего импорта.