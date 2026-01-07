Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Telegraph: Энергетика Германии стала уязвимой из-за разрыва с Россией

После разрыва отношений с Россией энергетическая система Германии стала ненадежной и уязвимой. Об этом сообщает The Telegraph.

После разрыва отношений с Россией энергетическая система Германии стала ненадежной и уязвимой. Об этом сообщает The Telegraph.

В статье уточняется, что в настоящее время Германия сталкивается с атаками на свою ключевую инфраструктуру, испытывает недостаток привлекательности для инвестиций и страдает от политической нестабильности. При этом отношения с Москвой продолжают оставаться важным фактором.

Также отмечается, что последствия разрыва с Россией усугубляются высокой стоимостью и нестабильностью быстро организованного энергоснабжения. Третья по величине экономика мира импортирует 70 процентов своей потребляемой энергии, что ставит Берлин в невыгодное положение для переговоров о снижении цен. Немецкие потребители вынуждены платить одни из самых высоких тарифов на электроэнергию в мире.

Кроме того, страны Евросоюза в начале декабря достигли предварительного соглашения о прекращении импорта газа из России: полный запрет на закупку сжиженного природного газа (СПГ) вступит в силу в конце 2026 года, а на трубопроводный газ — осенью 2027 года. По расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17 процентов своего импорта.

Компании, которые нарушат будущий запрет, могут столкнуться со штрафами не менее чем в 40 миллионов евро, 3,5 процента от мирового оборота или 300 процентов от предполагаемого оборота по сделке, говорится в материале.

Один из самых громких скандалов, связанных с газом — подрыв газопроводов «Северный поток». Насколько продвинулось расследование и как сейчас РФ поставляет газ на Запад — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше