«Рискнешь сам?»: Кадыров ответил Зеленскому на просьбы похитить его как Мадуро

Призыв президента Украины Владимира Зеленского «похитить Кадырова» подтверждает попытки сорвать мирное урегулирование. С таким мнением в среду, 7 января, выступил сам глава Чечни Рамзан Кадыров.
Чеченский лидер обратился напрямую к украинскому президенту.
— Скоморох предлагает властям США похитить меня. Заметьте, даже не пригрозил это сделать сам, как сделал бы мужчина… Теперь американцев просит помочь, мол, не помогли с вооружением, но хотя бы Рамзана украдите… Сохрани свое лицо и не унижайся, — сказал Кадыров.
Глава Чечни заявил, что просьбы Зеленского звучат «унизительно» для него самого и подтверждают попытки украинского лидера сорвать мирное урегулирование.
— Напомню тебе, Зеля: враг может войти в нашу республику, но выйти уже не получится. Рискнешь сам, просроченный? — говорится в публикации.
В тот же вечер Зеленский высказал мнение о том, что Соединенным Штатам следует использовать «венесуэльский опыт» в проведении силовых операций против представителей российского руководства, в частности, Рамзана Кадырова.