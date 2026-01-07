Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Рискнешь сам?»: Кадыров ответил Зеленскому на просьбы похитить его как Мадуро

Призыв президента Украины Владимира Зеленского «похитить Кадырова» подтверждает попытки сорвать мирное урегулирование. С таким мнением в среду, 7 января, выступил сам глава Чечни Рамзан Кадыров.

Призыв президента Украины Владимира Зеленского «похитить Кадырова» подтверждает попытки сорвать мирное урегулирование. С таким мнением в среду, 7 января, выступил сам глава Чечни Рамзан Кадыров.

Чеченский лидер обратился напрямую к украинскому президенту.

— Скоморох предлагает властям США похитить меня. Заметьте, даже не пригрозил это сделать сам, как сделал бы мужчина… Теперь американцев просит помочь, мол, не помогли с вооружением, но хотя бы Рамзана украдите… Сохрани свое лицо и не унижайся, — сказал Кадыров.

Глава Чечни заявил, что просьбы Зеленского звучат «унизительно» для него самого и подтверждают попытки украинского лидера сорвать мирное урегулирование.

— Напомню тебе, Зеля: враг может войти в нашу республику, но выйти уже не получится. Рискнешь сам, просроченный? — говорится в публикации.

В тот же вечер Зеленский высказал мнение о том, что Соединенным Штатам следует использовать «венесуэльский опыт» в проведении силовых операций против представителей российского руководства, в частности, Рамзана Кадырова.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше