Во Франции простились с легендарной актрисой Брижит Бардо

Актрису проводили в последний путь аплодисментами после завершения церемонии, которая была закрытой. Тем не менее для всех жителей города установили большие экраны в порту и на центральной площади. После частной службы родные пригласили желающих почтить память Бардо на зелёный склон Пре-де-Пешёр, ведущий к кладбищу. Могила Бардо расположена неподалёку от места упокоения её первого мужа и режиссёра Роже Вадима. Такое решение было принято самой знаменитостью при жизни.