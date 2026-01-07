Во Франции простились с легендарной актрисой Брижит Бардо

Во Франции прошла церемония прощания с актрисой Брижит Бардо. Видео © Х /forzanimes1203, Х /Wolf; Видео © TikTok/Paris Match.
Плакаты с благодарностью Брижит Бардо и её знаменитым снимком с детёнышем тюленя украсили улицы Сен-Тропе. Именно этот город, как и сама актриса, обрёл мировую известность после выхода фильма «И Бог создал женщину». Перед собравшимися выступила певица Мирей Матье, исполнившая на латыни фрагмент гимна Panis Angelicus. Она также произнесла прощальную речь, отметив, что Бардо олицетворяла собой Францию физической и душевной красотой. В зале присутствовали лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен и канадский эколог Пол Уотсон.
Актрису проводили в последний путь аплодисментами после завершения церемонии, которая была закрытой. Тем не менее для всех жителей города установили большие экраны в порту и на центральной площади. После частной службы родные пригласили желающих почтить память Бардо на зелёный склон Пре-де-Пешёр, ведущий к кладбищу. Могила Бардо расположена неподалёку от места упокоения её первого мужа и режиссёра Роже Вадима. Такое решение было принято самой знаменитостью при жизни.
Напомним, что Брижит Бардо скончалась 28 декабря 2025 года в возрасте 91 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Муж актрисы Бернар д’Ормаль сообщил, что ослабленная болезнью и операциями звезда утратила желание жить. В моменты физического страдания она несколько раз говорила, что ей всё надоело. Последние недели жизни легенда кинематографа провела в своём доме в Сен-Тропе.
