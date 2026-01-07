На Молдову идут морозы, гололед, а дожди сменятся снегопадами: Похолодает до минус 15

В Кишиневе днем +2. Максимальные порывы ветра — 54 км/час. При такой погоде — это много. Вероятность снега — 80%.
Ночью — минус 6, однако по ощущениям будет как минус 18. Снег, ветер. Так что по ночам лучше не гулять.
В прошлом году 8 января в столице днём было +18. Кто помнит?
На юге Молдовы днем +3, ночью +2. Дождь.
На севере страны днем — 2, ночью −3. Снег.
Напомним, что с 7 по 9 января в Молдове действует «желтый код».
Осадки и обледенение дорог. Самый сложный период — 8 и 9 января, когда дождь перейдет в снег. Рекомендуется избегать дальних поездок без крайней необходимости.
Начиная с 9 января, в страну придут морозы. Ночью, на юге столбики термометров опустятся до −5 …- 10 градусов, а на севере — до −15 … −18 градусов.