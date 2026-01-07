Ричмонд
Дуров в Рождество пожелал всем поменьше есть, общаться и развлекаться

Основатель Telegram Павел Дуров в Рождество пожелал всем проводить меньше времени за едой, общением и употреблением информационного контента. Такой пост появился в его личном канале.

Источник: Life.ru

«В этом году я желаю тебе меньше информации, меньше еды, меньше развлечений, меньше общения, меньше стимуляции», — пишет предприниматель.

Дуров пояснил, что в современном мире у людей слишком много всего вышеперечисленного, и это идёт во вред их душевному спокойствию, творческому потенциалу, сну и здоровью.

Накануне Павел Дуров прокомментировал разговоры о финансовой зависимости Telegram от инвесторов из России. Бизнесмен подчеркнул, что в настоящее время менеджер не связан с капиталом из РФ, а старые облигации от 2021 года по российским долгам по большей части уже погашены.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

